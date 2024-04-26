Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российско-китайские отношения и "иксперды"

Российско-китайские отношения и "иксперды"

Ща по рюмочке и пойдём, ты мне будешь ножи в спину вставлятьРемарка для затравки. Я очень уважаю Анну Шафран, особенно после её выступления на прошлогодней конференции по информационной безопасности (где она, в отличие от многих, озвучивала сугубо практические и насущные вопросы).

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Извините, а кто это - Ямбулатова? Вангует?
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15 час.

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