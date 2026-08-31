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Газета.ру

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Politico: ЕС внесет в пакет санкций 1600 физических лиц и компаний из России

Politico: ЕС внесет в пакет санкций 1600 физических лиц и компаний из России

Европейский союз (ЕС) планирует включить около 1600 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России.

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