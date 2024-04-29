Итоги "Тотального диктанта" подвели в Перми

Организаторы проекта «Тотальный диктант» в Перми подвели итоги проведения мероприятия в 2024 году. Это глобальное событие, давшее возможность каждому желающему проверить свои знания русского языка, прошло 20 апреля и охватило 22 площадки в столице Прикамья, включая торгово-развлекательный центр «iMall Эспланада», Пермский педуниверситет и многие другие значимые учреждения.