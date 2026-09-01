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«Сбер» приобрел два строящихся бизнес-центра в Индии

Сбербанк приобрел два строящихся бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, рассказал на Восточном экономического форума первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

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