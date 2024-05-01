Салат с корзиночками- фило с голубым сыром и грушами

Тесто фило сверхтонкое, но работать с ним не сложно. Единственный момент, который надо обязательно учесть: оно быстро сохнет, поэтому покрывайте часть теста, которая вне работы, влажным полотенцем или пищевой пленкой.
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