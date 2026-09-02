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Shaman устроил ритуальное сожжение кожаных штанов и анонсировал тотальную смену имиджа к 35-летию

Shaman устроил ритуальное сожжение кожаных штанов и анонсировал тотальную смену имиджа к 35-летию

Shaman объяснил смену имиджа сожжением кожаных штанов Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал публичное сожжение своих кожаных штанов, назвав этот поступок символом переосмысления жизни и творчества.

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