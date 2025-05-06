Путин перешагнул через красную линию Запада: мощнейшие удары ФАБами по Харькову, «ядерный гриб» над херсонщиной

Игорь Егоров

Пока мы жевали сопли бесы все закатали в бетон и ушли под землю, теперь закопать их можно будет только боеприпасами высокой мощностью, но для этого надо сперва решить задачу полного уничтожения ПВО ибо бомбы такой мощности сами по себе не летают, они только планируют.