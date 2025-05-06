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Путин перешагнул через красную линию Запада: мощнейшие удары ФАБами по Харькову, «ядерный гриб» над херсонщиной

Путин перешагнул через красную линию Запада: мощнейшие удары ФАБами по Харькову, «ядерный гриб» над херсонщиной

Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Пока мы жевали сопли бесы все закатали в бетон и ушли под землю, теперь закопать их можно будет только боеприпасами высокой мощностью, но для этого надо сперва решить задачу  полного уничтожения ПВО ибо бомбы  такой мощности сами по себе не летают, они только планируют.
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