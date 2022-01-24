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Инспекторы ФНС злоупотребляют правом вызова налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика — центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов, где говорится о недопустимости вызова налогоплательщика без веских оснований, а также указываются распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики: проверяющие требуют явиться в инспекцию предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности, но для этого достаточно дистанционно запросить документы, указала служба в письме «О направлении уведомлений о вызове в налоговый орган», пишут «Ведомости».

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