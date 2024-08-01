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Триатлонисты оконфузились после заплыва по Сене на Олимпиаде

Триатлонисты оконфузились после заплыва по Сене на Олимпиаде

Участники соревнований про триатлону на Олимпиаде в Париже все отважились устроить заплыв по Сене. Несколько раз дату состязаний переносили из-за несоответствия показателей безопасности воды – в пробах находили кишечную палочку.

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