Триатлонисты оконфузились после заплыва по Сене на Олимпиаде

Участники соревнований про триатлону на Олимпиаде в Париже все отважились устроить заплыв по Сене. Несколько раз дату состязаний переносили из-за несоответствия показателей безопасности воды – в пробах находили кишечную палочку.
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