Турция заявила о готовности использовать комплексы С-400

Отечественные комплексы ПВО С-400 стоят на вооружении турецкой армии с 2019 года.Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая в парламенте страны, заявил о готовности использовать комплексы С-400, сообщает CNN Turk.
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