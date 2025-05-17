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Сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Приверженцы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) произвели насильственный захват храма Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежавшего канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в городе Заставна Черновицкой области.

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