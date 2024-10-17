Сейсмотренировка состоялась в Алматы

Сирены прозвучали в южной столице в 10:00 часов 17 октября. Сейсмотренировка началась с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включением сиренно-речевых установок, а также уведомлений на смартфон.
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