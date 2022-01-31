Джон Макинрой: «Третий сет Медведев отдал. Он должен был делать счет 4:2»

Экс-первая ракетка мира и аналитик Eurosport Джон Макинрой прокомментировал 5-часовой финал Australian Open, в котором Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).
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