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Китай

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Узбекский министр: Китай - стратегический партнер в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии

Урумчи, 16 мая /Синьхуа/ -- Мы рассматриваем Китай как стратегического партнера в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии, заявил министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов в эксклюзивном интервью информагентству Синьхуа.

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