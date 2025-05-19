Узбекский министр: Китай - стратегический партнер в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии

Урумчи, 16 мая /Синьхуа/ -- Мы рассматриваем Китай как стратегического партнера в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии, заявил министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов в эксклюзивном интервью информагентству Синьхуа.