Узбекский министр: Китай - стратегический партнер в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии

Урумчи, 16 мая /Синьхуа/ -- Мы рассматриваем Китай как стратегического партнера в построении взаимодополняющей и инновационной образовательной экосистемы в Центральной Азии, заявил министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов в эксклюзивном интервью информагентству Синьхуа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)