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Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в 4 матчах подряд. У него 5 бросков и 2 хита за 21:31 в игре с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

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