Тематические экспозиции, посвященные деятельности региональных судебных систем и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, представлены 20-22 мая на площадке проведения пленарного заседания Совета судей РФ.
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