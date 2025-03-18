США не имеют права вмешиваться в сотрудничество Китая и Таиланда по борьбе с трансграничными правонарушениями и преступлениями -- МИД КНР

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Совместная работа Китая и Таиланда как двух суверенных государств по борьбе с нелегальной миграцией и другими трансграничными правонарушениями и преступлениями соответствует внутреннему законодательству обеих стран, а также нормам международного права и общепринятой практике.