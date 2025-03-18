Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

США не имеют права вмешиваться в сотрудничество Китая и Таиланда по борьбе с трансграничными правонарушениями и преступлениями -- МИД КНР

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Совместная работа Китая и Таиланда как двух суверенных государств по борьбе с нелегальной миграцией и другими трансграничными правонарушениями и преступлениями соответствует внутреннему законодательству обеих стран, а также нормам международного права и общепринятой практике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх