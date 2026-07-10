🧑⚖️ Главный инженер асфальтобетонного завода в Керчи пойдёт под суд за загрязнение воздуха В зимне‑весенний период инженер допустил работу асфальтосмесительной установки при неисправном оборудовании.
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🧑⚖️ Главный инженер асфальтобетонного завода в Керчи пойдёт под суд за загрязнение воздуха В зимне‑весенний период инженер допустил работу асфальтосмесительной установки при неисправном оборудовании.