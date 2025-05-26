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Царьград

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Россия продолжит операцию на Украине, несмотря на критику Трампа

Россия продолжит операцию на Украине, несмотря на критику Трампа

Россия продолжает реализацию целей спецоперации на Украине, невзирая на критику Дональда Трампа. Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.

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