Белоусов: Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение

Запад продолжает пытаться нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.
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