Unisplendour Corp. готовится к SPO в Гонконге с привлечением $1 млрд

Китайская компания Unisplendour Corp., специализирующаяся на облачных вычислениях и IT-инфраструктуре, планирует вторичное размещение акций (SPO) в Гонконге, которое может привлечь около $1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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