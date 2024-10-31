В НАТО растет разочарование политикой Венгрии из-за ее стремления укрепить связи с Россией и Китаем. Вопрос должен был обсуждаться на встрече представителей стран альянса, но Будапешт ее проигнорировал Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images) Венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщает Politico.
«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
Он просто просчитывает последствия...
Ответить
4 час.
Владимир Соловьев
НЕ ИЗ-ЗА РОССИИ, КОНЕЧНО. ВСЕ ЧЛЕНЫ ЕС, ТАК, ИЛИ ИНАЧЕ, НА СТОРОНЕ ОРБАНА, КРОМЕ ПОЛИТИКАНОВ-ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ И ОТКРОВЕННЫХ НАЦИСТОВ. ЧЛЕНЫ АЛЬЯНСА САМИ ПОНИМАЮТ БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БОРЬБЫ , ИЛИ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ, НО ИМ НАДО ВЫСЛУЖИТЬСЯ ПЕРЕД США И УСИДЕТЬ НА СВОИХ СТУЛЬЯХ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И ПРОЧИМИ ДОХОДАМИ. ОРБАН, ВСЕГО ЛИШЬ, ДУМАЕТ О СВОЕЙ СТРАНЕ.
Ответить
4 час.
Eduard
НАТО это международная банда!Кто на НАТО нападет? Почему НАТО не зазищается,а нападает?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии