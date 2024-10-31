«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

Владимир Соловьев

НЕ ИЗ-ЗА РОССИИ, КОНЕЧНО. ВСЕ ЧЛЕНЫ ЕС, ТАК, ИЛИ ИНАЧЕ, НА СТОРОНЕ ОРБАНА, КРОМЕ ПОЛИТИКАНОВ-ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ И ОТКРОВЕННЫХ НАЦИСТОВ. ЧЛЕНЫ АЛЬЯНСА САМИ ПОНИМАЮТ БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БОРЬБЫ , ИЛИ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ, НО ИМ НАДО ВЫСЛУЖИТЬСЯ ПЕРЕД США И УСИДЕТЬ НА СВОИХ СТУЛЬЯХ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И ПРОЧИМИ ДОХОДАМИ. ОРБАН, ВСЕГО ЛИШЬ, ДУМАЕТ О СВОЕЙ СТРАНЕ.