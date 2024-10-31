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Закон и Порядок

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«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

В НАТО растет разочарование политикой Венгрии из-за ее стремления укрепить связи с Россией и Китаем. Вопрос должен был обсуждаться на встрече представителей стран альянса, но Будапешт ее проигнорировал Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images) Венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщает Politico.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
Он просто просчитывает последствия...
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4 час.
Владимир Соловьев
НЕ ИЗ-ЗА РОССИИ, КОНЕЧНО. ВСЕ ЧЛЕНЫ ЕС, ТАК, ИЛИ ИНАЧЕ, НА СТОРОНЕ ОРБАНА, КРОМЕ ПОЛИТИКАНОВ-ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ И ОТКРОВЕННЫХ НАЦИСТОВ.  ЧЛЕНЫ АЛЬЯНСА САМИ ПОНИМАЮТ БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БОРЬБЫ , ИЛИ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ, НО ИМ НАДО ВЫСЛУЖИТЬСЯ ПЕРЕД США И УСИДЕТЬ НА СВОИХ СТУЛЬЯХ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И ПРОЧИМИ ДОХОДАМИ. ОРБАН, ВСЕГО ЛИШЬ, ДУМАЕТ О СВОЕЙ СТРАНЕ.
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4 час.
Eduard
НАТО это международная банда!Кто на НАТО нападет? Почему НАТО не зазищается,а нападает?
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3 час.

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