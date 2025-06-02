Избирком Польши утвердил победу Навроцкого на выборах президента

Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого на выборах президента страны, заявил журналистам председатель комиссии Сильвестр Марчиняк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии