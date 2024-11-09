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В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года

На главной площади города начали монтировать новогодний катокПарковку на площади 1905 года закрыли в ночь на 9 ноября в Екатеринбурге.

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