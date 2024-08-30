Задержаны двое граждан Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

По данным спецслужбы, при обыске у них были найдены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины.
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