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Задержаны двое граждан Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

Задержаны двое граждан Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

По данным спецслужбы, при обыске у них были найдены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины.

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