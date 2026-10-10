Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин

На 10% Компания ASML, являющаяся фактически монополистом на рынке современных литографических машин для производства чипов, решила, что она тоже хочет зарабатывать больше денег на фоне кризиса на рынке.
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