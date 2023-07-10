Органы власти предупреждены: новый циклон ударит по Уссурийску

По предварительным расчетам в пятницу, 14 июля, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Приморье окажется во власти глубокого южного циклона, который будет смещаться вблизи приморского побережья.
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