Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс» и повторил снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
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