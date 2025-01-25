Новогодняя атрибутика не спешит покидать спальные районы Петербурга. Сиротливо смотрят на мир вокруг ёлочки у метро «Пионерская» и на перекрёстке Богатырского проспекта и Торфяной дороги.
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Новогодняя атрибутика не спешит покидать спальные районы Петербурга. Сиротливо смотрят на мир вокруг ёлочки у метро «Пионерская» и на перекрёстке Богатырского проспекта и Торфяной дороги.