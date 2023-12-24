Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Гозмана завели уголовное дело

На Гозмана завели уголовное дело

Настал тот светлый час.На Гозмана завели уголовное дело. Впервые, если не изменяет память, завести уголовное дело на Гозмана требовали еще в конце нулевых.

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Комментарии
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Анатолий Пановский
Да-а-а , развели уродов . Заставте таких работать на страну , с лопатой.
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10 час.
59
Сначала выпустят, потом дурака включают...
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7 час.
Владимир Елкин
Как Вы правы! Выпустили, а теперь можно хоть на пожизненное сажать....заочно! Нас за идиотов держат? И кто???
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6 час.

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