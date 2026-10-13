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Татар-информ

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Politico: США объяснили Украине непогодой отсутствие данных о пуске ракет

Politico: США объяснили Украине непогодой отсутствие данных о пуске ракет

Соединенные Штаты объяснили Украине отсутствие разведывательных данных о пуске российских баллистических ракет по Киеву в ночь на 13 октября «плохими погодными условиями».

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