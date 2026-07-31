Колташов: США создает коалицию против хуситов в Красном море

Василий Колташов предупреждает о трудностях создания коалиции для защиты судоходства в Красном море. Саудовская Аравия и США планируют привлечь государства, но нежелание стран воевать с Ираном остаётся серьезным препятствием.
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