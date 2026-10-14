В Твери открылась выставка московского фотографа Игоря Пискарева «Равновесие». С 2 по 31 октября в Твери проходит выставка «Равновесие» — её представляет московский фотограф Игорь Пискарев при поддержке Тверского народного фотоклуба Областного дома народного творчества и Библиотеки им.
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