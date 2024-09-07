У арестованного главы департамента Минэка нашли парк элитных автомобилей

У главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игоря Храновского нашли активы на сотни миллионов рублей, он владел усадьбой в Одинцово, пятью автомобилями Mercedes-Benz и двумя Bentley.
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