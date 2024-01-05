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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин присвоил полку из Алтайского края почетное наименование "гвардейский"

Путин присвоил полку из Алтайского края почетное наименование "гвардейский"

Указ глава государства подписал 3 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, расположенному в селе Топчиха Алтайского края, почетного наименования "гвардейский".

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