Путин присвоил полку из Алтайского края почетное наименование "гвардейский"

Указ глава государства подписал 3 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, расположенному в селе Топчиха Алтайского края, почетного наименования "гвардейский".
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