© Global Look PressСтоимость нефти марки Brent на бирже ICE перешла к снижению более чем на 3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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