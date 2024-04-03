Трамп назвал нелегальных мигрантов "животными" и "не людьми"

Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Мичигане назвал иммигрантов, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, "животными" и "не людьми", Reuters отмечает, что подобную риторику политик использовал и раньше.
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