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Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты современных БПЛА СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

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