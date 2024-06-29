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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы

«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Киргизия требует от России бесплатного медицинского обеспечения для своих мигрантов и их семей. Также Киргизия хочет, чтобы пенсионные отчисления, что делает работодатель, шли не в российский Пенсионный фонд, а в киргизский.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Правильно. Нашему народу ехать НЕКУДА. ПУСТЬ ЭТА ИНОРОДНАЯ ДУМА, С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ, УБИРАЕТСЯ ИЗ РОССИИ...  А то предписывают им предписывают избавиться от двойного гражданства, а они все СИДЯТ, СУКИ... Потому что нет Государства. А -  ЖИДОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ...
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4 час.
лл
лина любимцева
И ведь ДАДУТ бесплатные полисы ОМС, и будут деньги перечислять (налоги) в Киргизию!!
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2 час.
ИН
Ирина Некрасова
Читаешь такие вот требования - и возникает, мягко выражаясь, когнитивный диссонанс. А если попроще и погрубее - киргизы, вы офонарели, что ли?!?!?! 🤬 Россия вам не дойная корова!!! Это чужая для вас страна! Живите, плодитесь, учитесь и лечитесь у себя в солнечной Киргизии!!!  И не раскатывайте губу ни на что российское! Вы нам нафиг не сдались здесь с вашими семьями!
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2 час.

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