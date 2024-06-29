«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Правильно. Нашему народу ехать НЕКУДА. ПУСТЬ ЭТА ИНОРОДНАЯ ДУМА, С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ, УБИРАЕТСЯ ИЗ РОССИИ... А то предписывают им предписывают избавиться от двойного гражданства, а они все СИДЯТ, СУКИ... Потому что нет Государства. А - ЖИДОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ...

ИН

Ирина Некрасова

Читаешь такие вот требования - и возникает, мягко выражаясь, когнитивный диссонанс. А если попроще и погрубее - киргизы, вы офонарели, что ли?!?!?! 🤬 Россия вам не дойная корова!!! Это чужая для вас страна! Живите, плодитесь, учитесь и лечитесь у себя в солнечной Киргизии!!! И не раскатывайте губу ни на что российское! Вы нам нафиг не сдались здесь с вашими семьями!