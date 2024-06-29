Киргизия требует от России бесплатного медицинского обеспечения для своих мигрантов и их семей. Также Киргизия хочет, чтобы пенсионные отчисления, что делает работодатель, шли не в российский Пенсионный фонд, а в киргизский.
«Дайте нашим мигрантам и их семьям бесплатные полисы ОМС, не депортируйте их»: Представитель Киргизии потребовал от России льготы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Правильно. Нашему народу ехать НЕКУДА. ПУСТЬ ЭТА ИНОРОДНАЯ ДУМА, С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ, УБИРАЕТСЯ ИЗ РОССИИ... А то предписывают им предписывают избавиться от двойного гражданства, а они все СИДЯТ, СУКИ... Потому что нет Государства. А - ЖИДОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ...
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
И ведь ДАДУТ бесплатные полисы ОМС, и будут деньги перечислять (налоги) в Киргизию!!
Ответить
2 час.
ИН
Ирина Некрасова
Читаешь такие вот требования - и возникает, мягко выражаясь, когнитивный диссонанс. А если попроще и погрубее - киргизы, вы офонарели, что ли?!?!?! 🤬 Россия вам не дойная корова!!! Это чужая для вас страна! Живите, плодитесь, учитесь и лечитесь у себя в солнечной Киргизии!!! И не раскатывайте губу ни на что российское! Вы нам нафиг не сдались здесь с вашими семьями!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии