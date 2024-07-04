ФСБ раскрыла документ о казнях евреев от Львова до Киева элитной группой СС

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала цифровую копию протокола допроса обер-ефрейтора дивизии СС «Викинг» Ганса Изенмана, в ходе которого он дал показания о массовом истреблении украинских евреев от Львова до Киева в 1941 году.
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