ФСБ раскрыла документ о казнях евреев от Львова до Киева элитной группой СС

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала цифровую копию протокола допроса обер-ефрейтора дивизии СС «Викинг» Ганса Изенмана, в ходе которого он дал показания о массовом истреблении украинских евреев от Львова до Киева в 1941 году.