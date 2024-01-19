Еще неродившихся детей участников СВО включат в список выплат по госстрахованию

Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли в Государственную думу поправки, которые включат еще неродившихся детей военных, павших в ходе выполнения боевых задач, в перечень получателей выплат по госстрахованию .
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