В России сообщили о впечатляющих успехах в создании противораковой вакцины

После применения противораковой вакцины, разрабатываемой специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, метастазы исчезают и рассасываются, что продемонстрировали доклинические испытания препарата.
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