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Байден считает, что не нанес ущерб репутации США, перепутав Путина с Зеленским

Байден считает, что не нанес ущерб репутации США, перепутав Путина с Зеленским

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Президент США Джо Байден считает, что не нанес ущерб репутации США, когда перепутал лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, он не называл Зеленского Путиным, он назвал Путина президентом усраины, а наркопюрер сейчас юридически президентом не является, поэтому Бидоныч по простоте и наивности детской назвал имя следующего президента этой недостраны. Возможно он прав, только усраина перестанет быть отдельным субъектом международного права, а вернётся в лоно России - мля, Бидонычу и возразить-то нечего, всё правильно сказал...
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