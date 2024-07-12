Байден считает, что не нанес ущерб репутации США, перепутав Путина с Зеленским

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Леонид Ла Рошель

Мля, он не называл Зеленского Путиным, он назвал Путина президентом усраины, а наркопюрер сейчас юридически президентом не является, поэтому Бидоныч по простоте и наивности детской назвал имя следующего президента этой недостраны. Возможно он прав, только усраина перестанет быть отдельным субъектом международного права, а вернётся в лоно России - мля, Бидонычу и возразить-то нечего, всё правильно сказал...