Кубок IBU. Смешанная эстафета. Эрдал и Бьонтегорд побегут за Норвегию, Визенсартер и Хорн – за Германию, Коломбо и Риваль – за Францию

Сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау пройдет смешанная эстафета. Сборная России не участвует в соревнованиях.

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