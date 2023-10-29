Выборы в маслихаты на места выбывших депутатов начались в Казахстане

Выборы в маслихаты на места выбывших депутатов начались в десяти областях Казахстана. Выборы пройдут в Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской областях и городе Алматы.
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