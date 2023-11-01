Девять бойцов ЦАХАЛ погибли в результате попадания одной ракеты

Девять израильских солдат погибли при попадании одной противотанковой ракеты в бронетранспортер (БТР) на севере сектора Газа, сообщает 1 ноября газета Haaretz со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии