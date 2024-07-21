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ПАОК ведет переговоры с ЦСКА о покупке Чалова

ПАОК ведет переговоры с ЦСКА о покупке Чалова

Нападающий сборной России Федор Чалов в ближайшее время может перейти из ЦСКА в греческий ПАОК. «Переговоры по Чалову находятся на продвинутой стадии», — заявил Sport24 глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис.

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