«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

Телеканал "78" Глава МИД РФ дал большое интервью, в котором без купюр ответил на самые острые вопросы – о ходе СВО и отношениях с «коллективным Западом».
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Почему Обманывают и Обманывают???
Ответ - ПРОСТ! -
Как Сказано у Классика - "Обманываться Рад"!
Вот и ВСЁ!!!
Жаль только Одного! -
Их "Обманывают и Обманывают" Стоит Очень ДОРОГО! -
ЖИЗНИ Наших Граждан и ДЕТЕЙ, Которые и СОГРЕШИТЬ то НЕ Успели!!!
А Также НАШИХ Ребят Там в Окопах на СВО!!!
Вот ТАК!!!
Очередное бла-бла-бла. А точнее - то же самое сочетание букв, только надо последнюю в каждом слоге букву заменить на... последнюю букву алфавита, так будет гораздо правильнее.
Вот это, я понимаю, старый и очень опытный дипломат раньшего времени. И шефа защитит, и любой его промах, даже ляп красиво оправдает! Сам шеф красноречием явно не блещет, зато глава МИДа любому может организовать словесную подсечку с броском через бедро. Вот если бы иногда вставлял мат.слова, его бы читали все!