Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

Телеканал "78" Глава МИД РФ дал большое интервью, в котором без купюр ответил на самые острые вопросы – о ходе СВО и отношениях с «коллективным Западом».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Почему Обманывают и Обманывают??? 
Ответ - ПРОСТ! - 
Как Сказано у Классика - "Обманываться Рад"! 
Вот и ВСЁ!!! 
Жаль только Одного! - 
Их "Обманывают и Обманывают" Стоит Очень ДОРОГО! - 
ЖИЗНИ Наших Граждан и ДЕТЕЙ, Которые и СОГРЕШИТЬ то НЕ Успели!!! 
А Также НАШИХ Ребят Там в Окопах на СВО!!! 
Вот ТАК!!!

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Очередное бла-бла-бла. А точнее - то же самое сочетание букв, только надо последнюю в каждом слоге букву заменить на... последнюю букву алфавита, так будет гораздо правильнее.

Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

Вот это, я понимаю, старый и очень опытный дипломат раньшего времени. И шефа защитит, и любой его промах, даже ляп красиво оправдает! Сам шеф красноречием явно не блещет, зато глава МИДа любому может организовать словесную подсечку с броском через бедро. Вот если бы иногда вставлял мат.слова, его бы читали все!