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ТАСС

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Посольство РФ в Непале получило заявления о поиске 12 соотечественников

Посольство РФ в Непале получило заявления о поиске 12 соотечественников

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Россия внимательно следит за поисково-спасательной операцией в Непале, где случился сход селевого потока, в посольство РФ поступили заявления о поиске 12 россиян.

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