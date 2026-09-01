Посольство РФ в Непале получило заявления о поиске 12 соотечественников

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Россия внимательно следит за поисково-спасательной операцией в Непале, где случился сход селевого потока, в посольство РФ поступили заявления о поиске 12 россиян.
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