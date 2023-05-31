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Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию Запада по атакам беспилотников на Москву

Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию Запада по атакам беспилотников на Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о том, что страны коллективного Запада показали свою подлейшую позицию по поводу атак беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье.

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